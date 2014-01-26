تقرير – إيسيين يفشل في الكشف الطبي بميلان

قالت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية إن مايكل إيسيين لاعب الوسط الغاني أخفق في الكشف الطبي الخاص بنادي ميلان.

إيسيين توصل لاتفاق يقتضي بانتقاله لقلعة الروسونيري قادما من تشيلسي الإنجليزي في موسم انتقالات يناير.

سافر إيسيين إلى إيطاليا، وحضر الكشف الطبي صباح يوم الأحد بحسب جميع وسائل الإعلام الأوروبية.

لكن تقرير لا ريبابليكا أكد أن الجهاز الطبي لميلان أكد تخوفه من إتمام الصفقة بسبب مشاكل في ركبة اللاعب.

وكان إيسيين صاحب الـ31 عاما، قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة أكثر من مرة، وهو ما يبدو أنه لم يلتئم بشكل كامل.

وقررت إدارة ميلان بحسب التقرير وضع اللاعب تحت مزيد من الفحوصات قبل اتخاذ الجواب النهائي بشأن الصفقة.

موقف ميلان متأزم، كون النادي أرسل بالفعل لاعب الوسط الدولي أنطونيو نوتشيرينو إلى وست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لفتح مكان لإيسيين في القائمة.

وكان كلارنس سيدورف المدير الفني لميلان قد أبدى احتياجه لضم إيسيين ليلعب أمام الخط الخلفي للروسونيري، على أمل وقف نزيف النقاط للفريق.