أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زعيم كوريا الشمالية يعدم جميع أقارب زوج عمته الذي أعدمه لاتهامه بالخيانة

Google+ Print
زعيم كوريا الشمالية يعدم جميع أقارب زوج عمته الذي أعدمه لاتهامه بالخيانة زعيم كوريا الشمالية يعدم جميع أقارب زوج عمته الذي أعدمه لاتهامه بالخيانة

رئيس كوريا الشمالية

صرحت عدة مصادر اليوم الأحد بأن جميع أقارب زوج عمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ومن بينهم أطفال وسفراء في كوبا وماليزيا، تم إعدامهم بناء على أوامر زعيم كوريا الشمالية، نقلا عن الألمانية.

ويذكر أن جانج سونج ثايك، الذى كان أحد أبرز المسئولين في الدولة الشيوعية، تم إعدامه الشهر الماضى لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لانقلاب عسكرى.

وقالت مصادر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إنه تم إعدام جميع أقارب جانج المباشرين.

وقال مصدر، رفض الإفصاح عن هويته “تم إعدام أقارب جانج سونج ثيك” مضيفًا “من بين الذين تم إعدامهم، سبعة أطفال”.

وأضافت مصادر أنه من بين الذين تم إعدامهم جانج كى- سون، شقيقة جانج، وزوجها وسفير كوريا الشمالية لدى كوبا جون يونج جين، وسفير البلاد لدى ماليزيا جانج يونج- شول، ابن شقيق جانج بالإضافة إلى والديه الاثنين.

وأوضحت المصادر أنه تم استدعاؤهم جميعًا لبيونجيانج مطلع ديسمبر الماضى وتم إعدامهم.

ولم يتضح توقيت إعدامهم، ولكن يعتقد أن عملية الإعدام تمت عقب إعدام جانج في 12 ديسمبر الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا