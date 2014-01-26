زعيم كوريا الشمالية يعدم جميع أقارب زوج عمته الذي أعدمه لاتهامه بالخيانة

صرحت عدة مصادر اليوم الأحد بأن جميع أقارب زوج عمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ومن بينهم أطفال وسفراء في كوبا وماليزيا، تم إعدامهم بناء على أوامر زعيم كوريا الشمالية، نقلا عن الألمانية.

ويذكر أن جانج سونج ثايك، الذى كان أحد أبرز المسئولين في الدولة الشيوعية، تم إعدامه الشهر الماضى لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لانقلاب عسكرى.

وقالت مصادر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إنه تم إعدام جميع أقارب جانج المباشرين.

وقال مصدر، رفض الإفصاح عن هويته “تم إعدام أقارب جانج سونج ثيك” مضيفًا “من بين الذين تم إعدامهم، سبعة أطفال”.

وأضافت مصادر أنه من بين الذين تم إعدامهم جانج كى- سون، شقيقة جانج، وزوجها وسفير كوريا الشمالية لدى كوبا جون يونج جين، وسفير البلاد لدى ماليزيا جانج يونج- شول، ابن شقيق جانج بالإضافة إلى والديه الاثنين.

وأوضحت المصادر أنه تم استدعاؤهم جميعًا لبيونجيانج مطلع ديسمبر الماضى وتم إعدامهم.

ولم يتضح توقيت إعدامهم، ولكن يعتقد أن عملية الإعدام تمت عقب إعدام جانج في 12 ديسمبر الماضى.