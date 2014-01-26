تغريدة - صلاح يتسبب في حيرة للمصريين بين تشيلسي وليفربول

تسبب عدم اكتمال إجراءات انتقال محمد صلاح من بازل إلى تشيلسي وتمسك ليفربول بضم الشاب المصري في حيرة للجماهير المصرية حول مصير صلاح.

فقد أكد براندن رودجرز المدير الفني لليفربول أن ناديه سيحارب حتى الرمق الأخير لضم محمد صلاح نجم بازل الذي يبقى على بعد خطوات قليلة من الانضمام لتشيلسي.

تشيلسي أعلن يوم الخميس اتفاقه مع بازل على ضم صلاح الذي ينتظر تأشيرة دخوله إنجلترا واستخراج تصريح العمل خلال يومين بعد عبور الكشف الطبي التقليدي ليل الجمعة، حسبما علم FilGoal.com.

وطرح FilGoal.com تساؤلا عن أصدقائه عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول رغبتهم في انتقال صلاح لأي الفريقين وأسباب ذلك.

اذهب إلى ليفربول يا صلاح

اذهب إلى تشيلسي يا صلاح