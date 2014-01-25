تشكيل لجنة خاصة لتخفيض نفقات شركة "صوت القاهرة"

كتب : انتصار حسني منذ 32 دقيقة

في إطار سعيها لترشيد النفقات داخل شركة "صوت القاهرة" للصوتيات والمرئيات، قررت وزيرة الاعلام درية شرف الدين، تشكيل لجنة لامكانية تخفيض النفقات بالشركة.

اللجنة ضمت ابراهيم العراقي، وكيل اول وزارة الاعلام، وحمدي منير مستشار الوزيرة، وسعد عباس رئيس مجلس ادارة "صوت القاهرة"، واقرت اللجنة فور اجتماعها نقل شبكة "راديو النيل" الي مبني القناة الثقافية بالمقطم، وكذا نقل وكالة الاعلانات الخاصة بصوت القاهرة الي المبني الاداري المتطور بجوار مركز ارسال المقطم، وذلك لتوفير نحو 5 ملايين جنيه قيمة ايجارات تلك القطاعات الخاصة بالشركة.