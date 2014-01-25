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الصحة: 4 إصابات في اشتباكات الأهالي والإخوان بالإسكندرية بينهم مصاب بطلق ناري في البطن

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الصحة: 4 إصابات في اشتباكات الأهالي والإخوان بالإسكندرية بينهم مصاب بطلق ناري في البطن الصحة: 4 إصابات في اشتباكات الأهالي والإخوان بالإسكندرية بينهم مصاب بطلق ناري في البطن

كتب : مروة مرسي منذ 24 دقيقة

أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين الأهالي وقوات الأمن مع عناصر تنظيم الإخوان، بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم مصاب بطلق ناري في البطن، وفقًا لما أكده مصدر طبي في وزارة الصحة بالإسكندرية، لـ"الوطن".

وقال المصدر، إن مستشفى شرق المدينة، تلقت مصابين من الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والأهالي مع تنظيم الإخوان، بينهم مصاب بطلق ناري في البطن، وآخر بجرح قطعي في الرأس، واثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" من نفس الاشتباكات.

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