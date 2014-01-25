رابطة الجاليات المصرية بالنمسا تعلن تأييدها للفريق السيسى

أكدت رابطة الجاليات المصرية في النمسا تأييدها الكامل للفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة ، وطالبته بضرورة أن يكمل الطريق الذي بدأه مع الشعب في ثورة 30 يونيو لإستكمال خارطة الطريق نحو الديمقراطية الصحيحة وتحقيق العدالة الإجتماعية وبناء إقتصاد مصرى قوى ، حتى تجتاز مصر أزمتها بالقضاء على كل أيادى الإرهاب التى تحاول أن تعصف بها .

وقال بيان الرابطة – الذى أعلن فى فيينا اليوم – إن الإرادة الشعبية وإتحاد الشعب والجيش والشرطة لمواجهة إرهاب الجماعة هو الغالب، وقدم تعازي مجلس إدارة الرابطة إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى ضحايا هيئة الشرطة ، وقال “تعازينا جميعا لأسر شهداء الشعب المصري ضحايا الأعتداءات الأرهابية الغادرة متمنين لأسر الشهداء الصبر والسلوان”.

وشدد بيان الرابطة – التى تمثل الجاليات المصرية بمدن فيينا وجرتس ولينز – على إدانته بشدة لكافة الإعتداءات الأرهابية التى تستهدف أمن وآمان وإستقرار المواطن المصري ، كما أدانت كافة الإعتداءت الأرهابية التى حدثت أمس واليوم وإستهدفت بعض المقرات الشرطية ، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أصابات جماعية .

وناشدت رابطة الجاليات المصرية بالنمسا المجتمع الدولى بأن يسرع بإتخاذ قرار صارم للحد من نشاط جماعة الأخوان الآرهابية بحظر ومنع التعامل أو التعاون معها دوليا ، وطالبت بان كى مون الامين العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لحماية الأمن والسلام العالمى من خطر تفشى وإنتشار إرهاب جماعة الأخوان والعمل على الحد من خطر انتشار الجماعات الارهابية.

وقالت إن تلك الجماعة الإرهابية إنتهكت كل قوانين حقوق الأنسان الدولية التى تحفظ للإنسان حياته وسلامته ، حيث تقوم تلك الجماعة بعمليات إرهابية في أماكن متفرقة، إستهدفت قتل المدنيين العزل الأبرياء ، وهذا ما تجرمه وتحرمه كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، مشيرة الى أن إعتداءات جماعة الأخوان الارهابية على المدنيين العزل الأبرياء فاقت كل الأعراف والمواثيق الدولية ، حتى أصبحت أكثر عنفا من جرائم الحرب.

أ ش أ