باحث مصرى يحصل على الموافقة لمناقشة "العلاج بالإرادة" بجامعة كاليجارى

وافقت اللجنة المنظمة على الندوة السادسة والثلاثين على ورقة بحثية تقدم بها بعنوان "العلاج بالإرادة" نحو نموذج علاجى فى خدمة الفرد والتى سوف تعقد فى الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2014 بجامعة كاليجارى بكندا، لافتاً إلى أن هذه الندوة تعقد بصفة دورية كل عام ويشرف عليها الجمعية الدولية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للعمل مع الجماعات.

يقول الدكتور موسى نجيب موسى المستشار العلمى لجامعة ستانفورد الأمريكية، إنه قد توصل إلى نموذج جديد للعلاج، وهو العلاج بالإرادة حيث تم التوصل إلى إستراتيجيات العلاج بالإرادة، منها استراتيجيه تفريغ الدافع والتى تتضمن ثلاث تكنيكات علاجية وهى الإبدال والإحلال.

ويقوم فيها المعالج بإبدال الانفعالات وكل المواقف الانفعالية للدافع الرئيسى الذى يؤدى إلى حدوث المشكلة بمواقف وانفعالات تعمل على تفريغ الدافع من قوته وإبطال فاعليته فى إحداث المشكلة، تكنيك الاتجاه العكسى التدريجى وهنا يقوم المعالج بالإرادة بمساعدة المريض صاحب المشكلة بالاتجاه العكسى للمشكلة وبشكل تدريجى، والتكنيك الثالث الدافع الموازى وفى هذا التكنيك يقوم المعالج مع المريض بخلق دافع مواز للدافع الرئيسى للمشكلة مما يؤدى إلى إحداث نوع من التوازن بين الدافعين، وبالتالى يتم عملية التفريغ للدافع الرئيسى المتسبب فى إحداث المشكلة ويتم مواجهتها وحلها نهائياً.

وأوضح موسى، إن هذه النتائج العلمية هامة جداً وسوف تفتح آفاقا جديدة فى العلاج بالإرادة وسوف تغير النظرة العلمية للإرادة إلى العلاج نفسه.

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