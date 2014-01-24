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" ناسا" تطلق أحدث قمر صناعي من الجيل الثالث لدعم الإتصالات بالمحطة الفضائية

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" ناسا" تطلق أحدث قمر صناعي من الجيل الثالث لدعم الإتصالات بالمحطة الفضائية " ناسا" تطلق أحدث قمر صناعي من الجيل الثالث لدعم الإتصالات بالمحطة الفضائية

كتب : نادية الدكروري منذ 3 دقائق

أطلقت مساء أمس وكالة الفضاء الجوية "ناسا" صاروخاً دون طيار يحمل أحدث تكنولوجيا للأقمار الصناعية متمثلة في الجيل الثالث لقمر " TDRS" الصناعي لدعم الإتصالات لمحطة الفضاء الدولية.

وصف البدري يونس ، نائب المدير المساعد للإتصالات الفضائية الملاحة بالوكالة، نظام " TDRS" بالثروة الوطنية لما يقدمه من تسهيلات للبرامج الفضائية وتغطية مستمرة للإتصالات ،و إستجابة فورية في حال حدوث حالات طوارئ بالمركبة الفضائية الدولية.

يعد القمر الصناعي من الجيل الثالث " TDRS" واحداً من بين 11 قمر يعمل ستة منهم فقط ،و خرج إثنين من الخدمة و تعرض إثنان للتدمير عام 1986 ، و بقي صاروخ بالتخزين المداري.

و أطلقت " ناسا" أول صاروخ " TDRS" علي متن مكوك فضاء عام 1983 .

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