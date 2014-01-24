هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب السعودية دون وقوع إصابات

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة جازان، جنوب غربي السعودية، من دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، واس، عن مديرية الدفاع المدني بجيزان، إن الهزة وقعت في الساعة السادسة مساء، بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 50 كيلومترا شمال شرقي المحافظة.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية هاني زهران، إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وتبعد حوالي 50 كيلومتراً شمال شرقي مدينة جيزان، ومسافة 20 كيلومتراً شمال مدينة صبيا، و13 كيلومتراً شرقي مدينة بيش.

ولفت زهران إلى أن الهزة تقع على صدع حديث ونشط يرجع إلى العصر الرباعي، مبيناً أن الشعور بالهزة امتد إلى مسافات كبيرة نظراً لقوتها وضحل عمقها.

وأكد أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع أي آثار للهزة في المناطق التي تم الشعور فيها بالهزة، طبقاً للمصدر.

(CNN)