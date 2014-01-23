لافارچ تطلق أول برنامج لإرشاد وتدريب رواد الأعمال فى مصر

أعلنت شركة لافارچ للأسمنت عن تقديم ثلاثة برامج لتدريب وتوجيه 45 من صغار المستثمرين ورواد الأعمال فى مصر لمدة 12 شهرا بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمصر ومؤسسة موجلى البريطانية المتخصصة فى التدريب والتوجيه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت اليوم بحضور المدير التنفيذى لشركة لافارچ مصر إردوغان بيكنتش، والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية الأستاذة غادة والى، ومؤسس "موجلى" طونى بيرى.

وشهدت الاحتفالية توقيع اتفاقيتين إحداهما بين لافارچ والصندوق الإجتماعى للتنمية والأخرى بين لافارچ ومؤسسة موجلى لتنفيذ تلك البرامج.

وتستهدف الاتفاقيتان أن يتطوع مسئول بشركة لافارچ لإرشاد وتدريب 45 رائدا للأعمال بإشراف الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى سيتولى تقديم الدعم لرواد الأعمال الجدد ويتيح الفرصة للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق شراكة فعّالة بين كافة الأطراف.

وقررت لافارچ إطلاق هذه البرامج انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية وريادتها فى مجال صناعة مواد البناء بالعالم. وجاء تعاون شركة لافارچ مع الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره شبكة الأمان الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والمعنية بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصِغر وتزويدها بالخدمات المالية وغير المالية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقيتين، قال إردوغان بيكنتش، الرئيس التنفيذى لشركة لافارچ إن مصر بها ثروة من المواهب. ولذا يحرص المسئولون فى شركة لافارچ على مساعدة تلك المواهب ليتمكنوا من تغيير مستقبل رواد الأعمال فى مصر.

من جانبها، قالت غادة والى: "يعزز هذا الاتفاق من التعاون المستمر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركاء التنمية كما يتناغم مع استراتيجية الصندوق الاجتماعى للتنمية المعنية بتوفير التمويل وكافة خدمات تطوير الأعمال ذات الصلة لرواد الأعمال المبتدئين أو القائمين بالفعل."

وأضافت أطلق الصندوق برنامج طموح لتطوير ريادة المشاريع والذى وُضع خصيصًا للشباب بالشراكة مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والعديد من المؤسسات الأكاديمية، وحاليًا يقوم هذا البرنامج بتنويع منتجاته غير المالية للمساعدة فى خلق جيل من رواد الأعمال الواعدين".

وفى السياق ذاته، قال طونى بيرى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موجلى: "يعتبر دعم ريادة الأعمال وتطوير القيادة من خلال التوجيه هما الأساس فى رؤية مؤسسة موجلى، وعليه فإن هذا البرنامج الذى تقدمه شركة لافارچ يخدم فعليًا هذين الهدفين نحن إذ نشعر بالسعادة الغامرة اليوم لإطلاق برنامجنا الإبتكارى الجديد "توجيه الشركات وريادة الأعمال" بالتعاون مع لافارچ مصر وكذلك لتقديم المزيد من الخدمات لبيئة ريادة الأعمال المصرية".

وختم إردوغان بيكنتش المدير التنفيذى لشركة لافارچ مصر كلامه قائلا: "إن كلاً من موجلى ولافارچ على دراية كاملة بالتحدى المتعلق بالبطالة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تبلغ نسبته 25% من السكان دون 25 سنة، كما أن 27% من الشباب بين 15- 24 سنة جميعهم بدون عمل وذلك وفقًا للإحصائيات الأخيرة.

وهنا تتنامى الحاجة إلى وظيفة مستدامة وتوفير دخل اقتصادى، فى ظل القطاع العام المتضخم والزيادة السريعة فى نسبة السكان. لذلك يأتى برنامج موجلى التوجيهى لتحرير الإمكانيات الاقتصادية لرواد الأعمال فى مصر".

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