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15 إطلالة لسلافة معمار نجمة غلاف "سيدتي"

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15 إطلالة لسلافة معمار نجمة غلاف "سيدتي" 15 إطلالة لسلافة معمار نجمة غلاف "سيدتي"

تألقت النجمة السورية سلافة معمار على غلاف مجلة "سيدتي" لهذا العدد. وكانت إطلالتها بمنتهى العفوية والشباب. ومن المعروف عن هذه النجمة حبّها للخيارات البسيطة والبعيدة عن التكلّف والصخب. حتى عندما تظهر في المناسبات والسهرات، تكون خياراتها هادئة وأنيقة. ومن خلال بعض الإطلالات التي عكست ذوق سلافة، استطعنا أن نتعرّف أكثر على ذوقها، وأن نلاحظ التصاميم التي تليق بها أكثر من غيرها. فهي، على الرغم من كونها تختار ما يناسب شكل جسمها، تبدو متألقة أكثر بالفساتين الضيقة ذات الطول المتوسّط، إذ تمنحها مظهراً جذاباً وراقياً.
شاهدي الإطلالات الـ15 التي اخترناها لسلافة معمار، وأخبرينا أي إطلالة أعجبتك أكثر.

 

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