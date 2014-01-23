تعرف على طرق علاج كسور الأصابع

الكل معرض إلى الحوادث، وحدوث كسور، وتعتبر طريقة التعامل معها هى الفيصل فى سرعة علاجها، ويقول الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وراحة اليد، إن الكل معرض إلى الإصابة بكسور فى أصابع اليد، ويتم تحديد العلاج بناء على حالة الكسر ومكانه.

وأضاف ضياء إن إستراتيجية العلاج تتحدد حسب مكان الإصابة فعلاج الكسر القريب من مفصلة الأصبع تختلف عن طريقة العلاج إذا كانت الإصابة بمنتصف عظام الأصبع نفسه، مضيفا أن علاج الحالة يتحدد هل يعانى صاحب هذا الكسر إصابة أخرى كقطع فى الجلد أو قطع فى أوتار الأصبع.

وقال ضياء، ينصح المرضى فى تلك الحالة بالتوجه فورا لأقرب مستشفى لعمل الإسعافات الأولية ويتم عرض الحالة على جراح اليد الذى يقوم بدورة بتثبيت الكسر أما بواسطة سلم معدنى خارجى لفترة تمتد إلى ثلاثة أسابيع أو عن طريق تثبيت داخلى بواسطة مسمار صغير الحجم يتناسب طوله وعرضه مع حجم أصبع اليد.

وتابع ضياء، أن العلاج لا يعتمد على تجبير الكسر فقط بل يتم أيضا تصليح الأوتار المصابة إن وجدت، ويستلزم بعدها خضوع المريض إلى علاج طبيعى لتسهيل حركة مفصلات الأصابع وأحيانا يكون العلاج تحفظيا فى صورة ساند للأصبع معدنى يتم وضعه على اليد من الخارج حتى يتم التئام الكسر.

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