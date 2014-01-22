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قوات الأمن اللبنانى تنفى صحة شائعة وجود سيارة مفخخة فى بيروت

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قوات الأمن اللبنانى تنفى صحة شائعة وجود سيارة مفخخة فى بيروت قوات الأمن اللبنانى تنفى صحة شائعة وجود سيارة مفخخة فى بيروت

بيروت (أ. ش.أ)

نفت قوى الأمن الداخلى اللبنانى صحة رسالة منسوبة إليها جرى تناقلها على بعض مواقع التواصل الاجتماعى ولاسيما الــ"واتس.آب" تحوى تحذيرا للمواطنين من وجود سيارة رباعية الدفع سيتم تفجيرها فى منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت "ذات الأغلبية السنية".

وأكدت قوى الأمن الداخلى فى بيان لها اليوم أن هذه الأخبار عارية من الصحة داعية المواطنين عدم الانجرار وراء هذه الشائعات.

من ناحية ثانية أصيب شخص مطلوب بجروح خلال قيام قوات الجيش اللبنانية بعملية مطاردة له لدى قيادته سيارة فى بلدة تعنايل لسهل البقاع.

وأوضحت مصادر أمنية أن سيارة المطلوب ارتطمت بحائط وأمكن إلقاء القبض عليه، كما أصيب بطريق الخطأ مواطن كان يقود حافلة ركاب صغيرة فى المنطقة وتم نقله إلى مستشفى البقاع للمعالجة.

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