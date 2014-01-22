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الابتعاد عن التوتر يجنبك الإصابة بالرؤوس السوداء بالوجه

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الابتعاد عن التوتر يجنبك الإصابة بالرؤوس السوداء بالوجه الابتعاد عن التوتر يجنبك الإصابة بالرؤوس السوداء بالوجه

تسأل قارئة، 25 عاما، أعانى من ظهور حب الشباب فى الجسم، خاصة بمنطقة الجبهة والظهر، وتظهر معها أيضا رءوس سوداء، وأشعر بألم مع ازدياد فى حجمها مع مرور الوقت.

يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا، إن حب الشباب ظاهرة تصيب البنات والشباب، اعتبارا من عمر ١٤ سنة، وتتأثر بالحالة النفسية، لذلك نلاحظ زيادتها فى فترات القلق مثل الامتحانات أو عند التعرض للتوتر.

أوضح "الناظر" أن هذه الحالة تزداد عند الآنسات مع قرب موعد الدورة الشهرية، لذا ينصح بالابتعاد دائماً عن مصادر التوتر لكى نتجنب ظهورها.

أما العلاج فيكون بالمضادات الحيوية التى تؤخذ عن طريق الفم، وكذلك تستخدم محاليل منظفة للبشرة للتخلص من الرءوس السوداء وتقليل إفراز ، وتستخدم أيضا كريمات مشتقة من فيتامين أ، الحمضى للتخلص من الحبوب، إلا أن كل ذلك لابد أن يتم تحت إشراف الطبيب المتخصص.

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