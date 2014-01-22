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بهذه الأسباب قرر باسم ياخور العودة إلى دمشق

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بهذه الأسباب قرر باسم ياخور العودة إلى دمشق بهذه الأسباب قرر باسم ياخور العودة إلى دمشق

يستعد الفنّان السّوري باسم ياخور للمشاركة في المسلسل السّوري "الدّومري" الذي يلعب دور البطولة فيه، وصرّح ياخور أنّه سيعود قريباً إلى دمشق لتصوير مشاهده في العمل.
ويتحدّث "الدّومري" عن الحياة في دمشق عام 1890، ويقارب واقع تلك المرحلة، حاملاً في طريقه إسقاطات الواقع العربي الحالي، مع المزج بين البيئة والتاريخ.
مسلسل "الدّومري" عن نص مشترك لعثمان جحا وسليمان عبد العزيز، افيما يتولّى الإخراج المخرج السّوري سيف الدين سبيعي.
وعلى صعيد آخر، يشارك ياخور في المسلسل المصري "المرافعة", إلى جانب الفنّان فاروق الفيشاوي عن نص تامر عبد المنعم ومن إخراج المخرج المصري حازم فودة.

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