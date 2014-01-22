عاجل| "نبيل فهمي": "جنيف 2" يشكل فرصة هامة لتحقيق السلام في سوريا

كتب : أ.ش.أ منذ 26 دقيقة

أكد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أن مؤتمر "جنيف 2" بشأن الأزمة السورية يشكل فرصة هامة لتحقيق السلام في سوريا من خلال حل سياسي لينقلها من صراع إلى أفق جديد بالتوافق بين كافة السوريين بعد أن عانت البلاد من صراع عسكري منذ أكثر من عامين.

وطالب فهمي، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد حاليا بمدينة مونترو السويسرية، ممثلي الحكومة السورية بأن يكونوا جادين في التوصل إلى حل يقي الشعب السوري استمرار المأساة التي يعيشونها ويحول دون تدهور الوضع الإقليمي واتجاهه نحو صراع مذهبي.

وأكد فهمي أن مصر ستعمل على توفير الدعم اللازم لعملية التفاوض المقبلة تعزيزا لفرص نجاحه.