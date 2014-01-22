ممارسة التمارين الرياضية تقى من آلام الظهر

آلام الظهر من المشاكل المتعددة التى تواجه الغالبية العظمى من المصريين، وفى أغلب الأحيان تكون الإصابة بهذا المرض ناجمة عن وجود توتر وشد عضلى بالجسم، ومن الممكن أن تكون آلام الظهر نتيجة الإصابة بشد العضلات.

ويفند الدكتور سعيد سيد، استشارى أمراض العظام، الأسباب المختلفة لحدوث تلك الآلام قائلا من احتمالية وجود فقرة بارزة بالظهر تسبب الآلام وتلعب التهابات المفاصل دورا كبيرا فى حدوث آلام الظهر لأنها قد تسبب انحناءات غير سليمة فى العمود الفقرى.

بجانب تلك الأسباب فإن الإجهاد والتوتر من العوامل الرئيسية لحدوث آلام الظهر، كما قد يصاب العمود الفقرى فى أحيان قليلة بورم سرطانى ولكنه يحدث بنسبة صغيرة، أما بالنسبة لآلام الظهر عند النساء فله العديد من الأشكال فقد يحدث ليلا أثناء الاستلقاء إلى النوم مع وجود نوع أخر يصيب أسفل الظهر وهذه الأشكال لها أسباب مختلفة كالإجهاد الشديد خلال العمل أو زيادة إفراز بعض الهرمونات مع وجود تغيرات فى مركز الثقل وحمل الأشياء الثقيلة ومع مرور الوقت يفقد الظهر القدرة على مواجهة المشاكل المتعددة، لذا لابد من تجنب الأوضاع الخاطئة للجلوس والتى تترتب عليها مشاكل متعددة بالظهر مع تجنب الأحذية ذات الكعب العالى مع ضرورة الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التى تقوى الظهر ويمكن القيام ببعض الإجراءات التدليكية للظهر للتخلص من المشاكل الخاصة بالظهر.

لمزيد من أخبار الصحة..

علاج ارتفاع درجة حرارة الطفل بعمل حمام ماء دافئ وليس باردا

نصائح سحرية تجنبك الإصابة بـ"حساسية المهبل"

وهم العلاجات البديلة كالألوان والموسيقى فى الطب النفسى