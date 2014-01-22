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تامر القاضي: الرئيس أبدى استيائه من تسريبات النشطاء

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تامر القاضي: الرئيس أبدى استيائه من تسريبات النشطاء تامر القاضي: الرئيس أبدى استيائه من تسريبات النشطاء

قال تامر القاضي عضو تكتل القوى الثورية:” إن لقاء الرئيس عدلي منصور مع الشباب أمس بمقر الرئاسة تناول ما تشهده الساحة مؤخراً من هجوم على ثورة 25 يناير ، وأسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور “، لافتاً إلى أن لقاء الرئيس معهم استمر أكثر من 4 ساعات ونصف ، تناولا خلالها ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي وتأسيس مفوضية خاصة للشباب،بجانب التسريبات الخاصة بعدد من النشطاء.

وأشار القاضي إلى أن تأسيس مفوضية شباب أمر يتم بحثه مع مستشار الرئيس للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي ، لكنه لم يعرف إذا كانت ستكون هيئة مستقلة أو تابعة للرئاسة ، كما أنه لم تحدد مهامها بدقة، موضحاً أن الرئيس أكد أنه ينتظر نتائج التحقيقات في تسريبات النشطاء والتي ستكشف عن الجهات التي قامت بتسريبها وتسجيلها أيضا،مبدياً استيائه من تلك التسريبات.

 

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