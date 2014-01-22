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غدا.. "تنفيذي القومي لحقوق الإنسان" يناقش تقرير تقصي الحقائق حول "رابعة والنهضة"

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غدا.. "تنفيذي القومي لحقوق الإنسان" يناقش تقرير تقصي الحقائق حول "رابعة والنهضة" غدا.. "تنفيذي القومي لحقوق الإنسان" يناقش تقرير تقصي الحقائق حول "رابعة والنهضة"

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة الثلاثاء 21-01-2014 23:48

تعقد اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا صباح غد؛ لمناقشة عدد من قضايا المجلس على رأسها تقرير أعمال لجنة تقصي الحقائق حول "أحداث رابعة والنهضة وسيارة الترحيلات والاعتداء على دور العبادة"، وبحث الأسس الحاكمة التي يجب أن يتضمنها ميثاق الشرف الإعلامي من وجهة نظر حقوقية، بحضور الأعضاء "كمال عباس، ومحمود كارم، وجمال فهمي، وناصر أمين، ونجاد أمين، وحافظ أبوسعدة، ومنال الطيبي، وأعضاء اللجان المشكلة".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن التقرير يتضمن شهادات حية لعدد من شهود العيان حول حقيقة ما حدث، ومواقف المجتمع الدولي من فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، وأن السبب الرئيسي لتأخر إصدار هذا التقرير هو رفض عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وقيادات جماعة الإخوان وبعض القوى السياسية التي شاركت في تنظيم الاعتصام، ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية"، الرد على مخاطبات المجلس والتعاون معه.

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