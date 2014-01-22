السيد البدوي: الإخوان لن يستطيعوا إشاعة الفوضى في 25 يناير

كتب : جهاد أحمد منذ 2 دقيقة

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن الدستور الجديد يضمن عدم صناعة فرعون جديد، واستبعد أن تتمكن جماعة الإخوان من إثارة أي فوضى يوم 25 يناير كما يتصور البعض، لأن جميع القوى السياسية ستخرج للاحتفال.

ولفت البدوي، خلال حواره مع الاعلامي وائل الابراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، إلى أن العنف والشغب لن يتعدى الحالات الفردية يوم 25 يناير، مؤكدا أن الإخوان لن يستطيعوا إثارة الفوضى العارمة في البلاد، لافتا إلى خطورة الروابط الرياضية (الأولتراس)، مطالبا بعودتها إلى الأهداف التي أنشأت من أجلها، وهو التشجيع الرياضي وترك السياسة وأعمال التخريب.

وحذر البدوي أعضاء الروابط الرياضية من المشاركة في أي أعمال عنف في ذكرى ثورة 25 يناير، لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية طبقا للقانون التظاهر، مؤكدا أن مصر لن ترهب بعد الآن.

وأكد استحالة تكرار سيناريو حرق الأقسام، لأن الجيش والشرطة الآن أصبحوا في خدمة الشعب، على عكس ما كان الوضع عليه في يناير 2011، لأن الشرطة كانت قياداتها تسعى لخدمة سيناريو التوريث، بينما انحازت القوات المسلحة للمطالب الشعبية، لذلك كانت هناك أزمة وفجوة وقتها وهو ما لا يمكن تكراره الآن.

وأضاف البدوي أنه إذا أراد الإخوان الاعتذار للشعب المصري، فعليهم بذلك عمليا، وليس بالقول فقط، مستنكرا خروجهم اليوم ببيانات تبدي ندمهم على أخطاء الماضي التي ارتكبوها في حق الثورة والثوار.