حريق يلتهم واجهة ثلاث طوابق بعمارة في حي الزهور ببورسعيد

اندلعت نيران في أحد عمارات منطقة عثمان بن عفان، وامتدت إلي واجهات ثلاث طوابق منها بحي الزهور .

و كان اللواء محمد الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقي بلاغ من المواطنين باندلاع نيران في ثلاث طوابق بأحدي عمارت منطقة عثمان بن عفان بجوار سنترال المنطقة ، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية و تم السيطرة علي الحريق .

و أكد أحد شهود العيان، أن الحريق نتج بسبب وجود مشكلة بين أحد سكان العقار وأحد الأشخاص، الذي صعد إلى سطح العقار حاولا جركن من البنزين وسكبه من أعلى السطح، ما أدى إلي اشتعال الحريق في الادوار الثلاثة الأخيرة بالعقار.

وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الأمن، فريق بحث برئاسة الرائد محمد سليمان رئيس مباحث قسم الزهور، لعمل التحريات، و ضبط الفاعل إذا كان الأمر متهمداً،و تحرير محضر بذلك.