تامر حسني ينفي خلافاته مع مي عز الدين بصورة!

بعدما نُشر الكثير من الأخبار في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول الخلافات التي وقعت بين تامر حسني ومي عز الدين، والتي جاءت بسبب رفض الأخيرة مشاركته في مسلسل "ياسين"، الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل، قام تامر بنفي الشائعات بشكل عمليّ؛ وذلك بتهنئته مي عز الدين بمناسبة عيد ميلادها على صفحته الشخصيّة الفيسبوكية، حيث قام بنشر صورة تجمعه بها، وكتب عليها :"كلّ سنة وأنت طيّبة يا أجمل سلمى في الدنيا "عمر""، في إشارة إلى الأجزاء الثلاثة التي قدّماها معاً من فيلم "عمر وسلمى"، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

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