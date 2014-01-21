"الأورمان" تتبرع للتعليم العالى بـ3 ملايين جنيه لإنشاء محارق طبية

أعلنت جمعية الأورمان عن تبرعها بمبلغ 3ملايين جنيه لوزارة التعليم العالى بهدف إنشاء محارق حديثة لمعالجة النفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية.

وقال المهندس حسام قبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية "الأورمان"، حسب بيان اليوم، إن التبرع لإنشاء محارق للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات الجامعية يأتى فى إطار المنظومة الإنسانية التى تدعمها جمعية الأورمان فى مجال تقديم خدمات طبية لصالح غير القادرين.

وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 6آلاف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية من خلال خبراء عالميين فى جراحات القلب والقسطرة العلاجية إضافة إلى إجراء 22ألف عملية عيون للفقراء ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن الجمعية تتعاون فى تصنيع هذه المحارق مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل مساندة قطاع الصناعة فى مصر وبأيد مصرية.

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