6 نصائح ضروريّة ليدين ناعمتين

تابعي هذه الوصفات السهلة المرفقة من خطوات للعناية ببشرة اليدين والتخلّص من الجلد الميّت والبشرة الجافة المحيطة.

التقشير

يؤدي التقشير دوراً أساسياً في التخلص من البشرة المتصلبة الجافة. لذلك، ننصحك بتكراره بانتظام عبر استخدام مستحضر مصمّم خصيصاً للاعتناء بالبشرة، أو مقشّر للأظافر مصنوع منزلياً. إن كنت تهوين المستحضرات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل، جرّبي الوصفة التالية: أنت بحاجة إلى زيت زيتون وسكّر وماء. امزجي مقادير متساوية من المكوّنات الثلاثة في وعاء. احرصي على مزجها جيداً حتى تحصلي على معجونة. خذي المقشّر ودلكي به البشرة المتصلبة أو الميّتة وفق حركات دائرية. في النهاية، اغسلي يديك بواسطة ماء دافئ.

مرطب اليدين

إنّ هذا النوع من المطرّيات يُرطب البشرة مباشرةً، إذ إنه سيجعل يديك تبدوان ناعمتين ومالستين. اختاري مستحضراً غنياً بالجلسرين وزبدة الشيا وزيت بذور القرطم ومكونات أخرى تبقي بشرتك مرطبة لمدة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، اختاري مستحضراً تجميلياً آخراً يحتوى على مادة تحميك من أشعة الشمس المضرّة.

العسل والألوفيرا

امزجي القليل من العسل الخام بعصير الألوفيرا وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، في وعاء صغير. ضعي المزيج على البشرة الميتة لمدّة 5 دقائق. تعدّ الألوفيرا من المكونات المفضّلة للاستعمال، إذ إنها تجنّب الأظافر الالتهابات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً، إن أردت الحصول على نتيجة مرضية.

زيت الفيتامين C الصافي

طبّقي زيت الفيتامين C الصافي مباشرةً على البشرة المتصلبة، وغطي يديك بعد ذلك بقفازات بلاستيكيّة. دعي الزيت يتخمّر لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك أزيلي القفازات واغسليها بالمياه الفاترة. يمكن استخدام زيت الحامض الأساسي.

استخدمي هذه العلاج الطبيعي يومياً للتخلص من الجلد الميّت.

زيت النيم

يمكنك إعداد مرهم طبيعيّ للأظافر في منزلك، عبر مزجك شمع العسل والعسل وزيت النيم. قبل استخدام هذا العلاج، عليك تنظيف أظافرك وبشرتك المتصلبة. بعد ذلك، ضعي هذا المرهم على أظافرك واتركيه لعشر دقائق. في النهاية، أزيليه بواسطة المياه الفاترة.

زيت الفيتامين A

دلكي أطراف الأصابع والبشرة المتصلبة بالقليل من الزيت، وانتظري دقيقة واحدة. في الواقع، يعيد هذا الزيت الخاصّ ترطيب البشرة. بالتالي، ستتمكّنين من التباهي بيدين ناعمتين ومرطبتين طوال اليوم. كرّري هذا العلاج مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتائج مرضية.

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