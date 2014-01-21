أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الظاهرة رونالدو قد يفكر في المستقبل في رئاسة الاتحاد البرازيلي

Google+ Print
الظاهرة رونالدو قد يفكر في المستقبل في رئاسة الاتحاد البرازيلي الظاهرة رونالدو قد يفكر في المستقبل في رئاسة الاتحاد البرازيلي

ريو دي جانيرو، (إفي): قال لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو إنه قد يفكر في المستقبل في الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأمر الذي يعتبره "تحديا كبيرا للغاية"، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "Isto é" الأسبوعية، قال رونالدو "لست خائفا من رئاسة الاتحاد البرازيلي إذا جعلت ذلك الأمر هدفا لي في يوم من الأيام، فهو الكيان الذي ينظم كرة القدم، وكرة القدم هي الشغف الأكبر للناس في البرازيل".

وأكد رونالدو عدم نيته للترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في أبريل المقبل، مشيرا إلى أن مشاركته في الأعمال التحضيرية لكأس العالم بالبرازيل 2014 من خلال منصبه في لجنة التنظيم المحلية يمكن أن يضيف نوعا من الشفافية من شأنه أن "يساعد في تغيير صورة كرة القدم البرازيلية".

وأضاف "قصة حياتي لطيفة جدا، لا تشوبها أي مخالفات. أموالي مصدرها واضح ودفعت جميع ضرائبي المستحقة".

وستجرى الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الاتحاد البرازيلي في أبريل المقبل، على أن يتسلم الفائز مهام منصبه في عام 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع