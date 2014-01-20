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الأربعاء المقبل.. صندوق دعم مصر يعلن بدء نشاطه رسميًا

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الأربعاء المقبل.. صندوق دعم مصر يعلن بدء نشاطه رسميًا الأربعاء المقبل.. صندوق دعم مصر يعلن بدء نشاطه رسميًا

يعقد مجلس أمناء صندوق دعم 306306 مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن بدء نشاط الصندوق صباح الأربعاء المقبل، بمقر دار الشئون المالية للقوات المسلحة "الماسة".

ومن المقرر أن يتم التوقيع على بروتوكول تـــعاون بين الصندوق وكل مـن وزارات الدولة للتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص مشروع تطوير وتنمية عشر قرى بصعيد مصـر، مــــن القـــرى الأكثــر فقــراً.

كما سيتم الاتفاق مع محافظة القاهرة بخصوص مشروع تطوير وتنمية منطقة عزبة العسال "أقدم منطقة عشوائية بالقاهرة".

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