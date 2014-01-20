وكيل "محامين كفر الشيخ" يتقدم ببلاغ ضد رئيس شركة المياه بسبب التلوث

كتب : كرم القرشي منذ 19 دقيقة

تقدم ماهر الحريري، وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ، ومنسق حركة "محامون من أجل الوطن"، اليوم، ببلاغ رسمي رقم 633 إداري مركز شرطة مطوبس، أمام العميد حسن البحيري، مأمور المركز، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ومسؤول مرفق مياه الشرب بالمركز، بشأن تلوث مياه الشرب في المركز، حسبما جاء بالبلاغ.

وأكد وكيل النقابة، في بلاغه، أن مياه الشرب بجميع أنحاء مركز مطوبس أصابها التلوث، حتى أصبحت خطرا يهدد الصحة العامة وانتشار الأمراض، مطالبا بتطبيق نص مادة الدستور المصري الجديد التي تطالب بإلزام الدولة بتوفير كوب ماء نظيف، وقدم زجاجتين من المياه لتكون عينة ﻹرفاقها في البلاغ، مطالبا عرضها على النيابة العامة، تمهيداً ﻹرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لبيان مدى صلاحيتها للاستعمال الآدمي من عدمه.