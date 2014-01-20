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نقابة الصيادلة: تصريحات نقيب الأطباء عن الكادر غير مسئولة

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نقابة الصيادلة: تصريحات نقيب الأطباء عن الكادر غير مسئولة نقابة الصيادلة: تصريحات نقيب الأطباء عن الكادر غير مسئولة

أكد الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للصيادلة أن تصريحات الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء بصفته رئيس اتحاد المهن الطبية والخاصة بحصول الأطباء فقط على كادر المهن الطبية وموافقة الأطباء على ذلك تعتبر تصريحات غير مسئولة ولا تنم عن وعى كامل بمتطلبات دوره كرئيس لاتحاد المهن الطبية وتدخل ضمن إطار شق الصف داخل اتحاد المهن الطبية وطالبه بالاستقالة من منصبه كرئيس اتحاد المهن الطبية لأنه لا يدرك مهام منصبه ومسئولياته لقبوله بما لا تقبله نقابات الاتحاد.

جاء ذلك على خلفية حفلة لقاء الأجيال بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ والتى أقامتها نقابة الصيادلة بكفر الشيخ اليوم لتكريم شيوخ المهنة ودفعة .2013

وأضاف أن النقابة العامة للصيادلة ستعقد مؤتمراً صحفياً فى الواحدة ظهر غد حول مشروع الكادر وتطوراته والإضراب المزمع تنظيمه فى 5فبراير القادم.

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