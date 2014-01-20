دراسة: الإفراط فى شرب الخمر يساعد على فقدان الذاكرة

أكدت دراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة لندن، أن الرجال فى منتصف العمر الذين يشربون الكحول بكميات كبيرة أكثر عرضة لتراجع الذاكرة والانتباه، وقلة مهارات التفكير فى وقت أقرب من الذين لم يتناولوا الكحول.

وأوضح العلماء أن الرجال الأوروبيين الذين يكثرون من تعاطى المشروبات الكحولية كانوا أكثر عرضة للخسائر العقلية أسرع من الآخرين الذين لم يشربوا الكحول.

وأشار مؤلف الدراسة الدكتور سيفيرين سابيا، وهو باحث فى علم الأوبئة والصحة العامة، فى جامعة لندن، أنه من المعروف أن استهلاك الكحول بكميات كبيرة له آثار سلبية، وضارة على الصحة العامة ولكن قد من الغريب أن يكون لها ضرر على الدماغ.

وأوضح سيفرين سابيا أن البحوث أثبتت أن تأثير استهلاك الكحول بكميات كبيرة، يؤثر على المخ قبل سن الشيخوخة ويسبب ضعفا فى الذاكرة وتلفا فى الأعصاب.

وأشار الدكتور مارك جوردون رئيس قسم الأعصاب فى مستشفى زوكر التلال فى غلين أوكس إلى أن الكثير من الخبرة التى لدينا تشير إلى أن الإفراط فى شرب الخمر يمكن أن يكون له آثار سلبية على الإدراك ولكن ما يبدو جديداً أن الإكثار من شرب الخمور يؤدى إلى فقدان الذاكرة وتلف الأعصاب لدى الرجال.

وأكد الدكتور سايمون ريدلى رئيس قسم الزهايمر فى المملكة المتحدة على أهمية مواصلة الاستثمار فى البحوث، وبذلك يمكننا معرفة أفضل السبل للحفاظ على أدمغتنا صحية مع تقدمنا فى العمر والوقاية من الأمراض التى تسبب العته.

وفى دراسة أخرى نشرت مؤخرا، حيث وجد الباحثون فى كندا أن شرب الكحول يمكن أن يضعف الرؤية بنسبة تصل إلى 30٪.

ونشرت نتائج الدراسة فى مجلة الأعصاب فى الخامس عشر من شهر يناير الجارى.

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