بالصور.. نقابة صيادلة كفر الشيخ تنظم حفل تكريم لشيوخ المهنة

أقامت نقابة صيادلة كفر الشيخ بقاعة الشعب حفل تكريم رموز مهنة الصيادلة بكفر الشيخ، على عطائهم لمهنتهم ونقابتهم، كما كرمت دفعة 2013م ومجمل من تم تكريمهم 68 من شيوخ المهنة ودفعة 2013م.

وحضر حفل التكريم الدكتورة فريدة عبده وكيل النقابة والدكتور علاء ريحان أمين الصندوق، والدكتورة إيمان ظريف "أمين عام مساعد" والدكتور محمد رمضان على الله " عضو مجلس النقابة العامة عن وسط الدلتا"، والدكتور وائل هلال " أمين صندوق المساعد بالنقابة العامة "، والدكتور أحمد فاروق شعبان " عضو مجلس النقابة العامة " والدكتور عمرو أبو سمرة مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام والدكتور صالح الشرقاوى عميد صيدلة الدلتا والدكتور عبدالعزيز عشماوى أستاذ بكلية الصيدلة جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور علاء ريحان" أمين صندوق نقابة الصيادلة " أن الإحتفال اليوم بعنوان لقاء الإجيال جمع بين رموز مهنة الصيدالة فوق الستين سنة والخريجين الجدد وتم تكريم رموز المهنة بكفر الشيخ ودفعة 2013م ومن بين شيوخ المهنة الدكتور إبراهيم الظن "النقيب السابق للصيادلة" والدكتور محمد عوض شلبى "أمين الصندوق السابق" والدكتور يوسف الموصل والدكتور فتحى الطباخ والدكتورة سهير مطحنة والدكتور أحمد حسين والدكتور محمد فهمى والدكتورة ليلى حسين والدكتورة هديات سيد صالح.

وأضافت الدكتورة فريدة عبده وكيلة نقابة الصيادلة والقائمة بمهام النقيب إن الحفل فرصة كملتقى الأجيال ليستفيد الجيل الجديد من خبرات شيوخ المهنة فى كفر الشيخ والعمل على تواصل الأجيال.

يذكر أن اللجنة الإعلامية التى نظمتها حفل لقاء الأجيال برئاسة الدكتورة شيماء عكاشة وأعضاء اللجنة الدكتورة سارة الطحان والدكتور صبرى الطويلة والدكتور إبراهيم الصفطاوى والدكتورة دعا فوزى والدكتورة ليلى أيوب والدكتور أحمد زكريا والدكتورة إيناس خضر والدكتورة ندا محليس.

للمزيد من أخبار المحافظات ..

>الأهالى يقتحمون لجان امتحانات بأبو كبير لمساعدة أبنائهم فى الإجابة

بالصور.. عرض عسكرى بالسويس بحضور قائد الجيش الثالث

مدير إدارة تعليمية بالمنوفية يمنح مدرسا 500جنيه لتسمية مولوده السيسى

استنفار أمنى مشدد أمام جامعة المنوفية تحسباً لتظاهرات طلاب الإخوان