أولياء أمور تلاميذ الابتدائى بالإسكندرية:امتحان "العربى" مخيب للآمال

تقدم أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى، بإدارة وسط التعليمية وباقى الإدارات، بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية محسن زمارة، أشاروا فيها إلى أن امتحان اللغة العربية للصف السادس جاء مخيبا للآمال لكل الطلاب، حيث إنه يشمل أجزاءً غير مقررة على التلاميذ ومن خارج المنهج.

كما أشاروا فى الشكوى إلى أن هناك أجزاءً فى النصوص غير موجودة بالكتاب المدرسى ولا أى كتاب خارجى مع العلم بأن واضع الامتحان يجب أن يلتزم بالكتاب المدرسى، مؤكدين أن هناك مدارس بإدارة وسط لم تتسلم كتاب اللغة العربية مثل مدرسة "أبيس 10" وجميع الإدارات لم تتسلم كتاب القصة ولم يراع هذا فى وضع الامتحان.

وطالبوا بمحاسبة من قام بوضع الامتحان وموافتنا بما يتم من تحقيقات فى هذا الموضوع حتى لا يتم تصعيد الموضوع للوزير.

من جانبه، أكد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، على تأمين لجان امتحانات الشهادة الابتدائية ومتابعته لسير لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، كما التقى بأولياء اﻷمور وطمأنهم على سير الامتحان.

يذكر أنه تقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسى الحالى 2013-2014 ﻷداء امتحان نصف العام للصف السادس الابتدائى عدد 87500 طالب، تم توزيعهم على عدد 549 لجنة.

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