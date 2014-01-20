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شيرين عبد الوهاب بين بريجيت باردو وهند رستم

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شيرين عبد الوهاب بين بريجيت باردو وهند رستم شيرين عبد الوهاب بين بريجيت باردو وهند رستم

اطلقت الفنانة المصرية عبد الوهاب مؤخرًا صور من جلسة التصوير الخاصة بها لعام 2014. الصور باللونين الأبيض والأسود، حيث تبرز جمال شيرين الطبيعي كما تبدو بكامل أناقتها المعهودة.
على مدونتها الخاصّة، علقّت خبيرة تجميل المشاهير هالة عجم على المكياج قائلةً:
" اللوك يأخذنا الى رحلة في الماضي، فالمكياج عبارة عن مزيج من عدّة عصور؛ فهو في نهاية المطاف سيكون من آخر صيحات الموضة لعام 2014.كما تابعت هالة عجم قائلة، بريجيت باردو وهند رستم هما مصدر إلهامي، فمن خلالهما إستوحيت و طبّقت مكياج " ثلاثي الأبعاد 3D " لمظهر هوليوود ساحر. لدى شيرين عبد الوهاب وجه ذو ملامح طبيعية رائعة، حيث يمكن لخبير التجميل تطبيق عدّة لوكات مختلفة عليه. بالمختصر، هي تملك وجه جميل والكاميرا تعشقها."

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سيدتي

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