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نشر صورة مديرة مدرسة الخلفاء الراشدين بطريق الخطأ علي انها مذيعة راديو مصر الشهيرة بمذيعة رابعة

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نشر صورة مديرة مدرسة الخلفاء الراشدين بطريق الخطأ علي انها مذيعة راديو مصر الشهيرة بمذيعة رابعة نشر صورة مديرة مدرسة الخلفاء الراشدين بطريق الخطأ علي انها مذيعة راديو مصر الشهيرة بمذيعة رابعة

كتب : انتصار حسني منذ 7 دقائق

نشرامس علي موقع الوطن بشكل غير مقصود صورة المهندسة أماني كمال عمر مديرة مدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق المعادي والتي حصلت علي جائزة شخصية العام في 2010 بسبب اختراعها السبورة والطاولة التفاعلية علي انه الاذاعية أمانى كمال المذيعة بـ"راديو " والتي تقدمت بطلب للحصول على إجازة دون مرتب، وذلك بعد أن رفض ماهر عبد العزيز، رئيس الإذاعة، وصفاء حجازى، رئيسة قطاع الأخبار، السماح لها بالعودة لتقديم برامج الهواء على الإذاعة، بسبب ولائها لجماعة "الإخوان" وهجومها على الجيش والشرطة المصرية أثناء وجودها فى اعتصام رابعة العدوية، وترويجها بأن ما حدث فى 30 يونيو ليس ثورة بل انقلابا عسكريا.

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