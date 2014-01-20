منشق عن "القاعدة" يكشف تدريب بريطانيا لمقاتلي سوريا

كتب : أ ف ب منذ 36 دقيقة

أعلن أحد المنشقين عن تنظيم القاعدة أن "القاعدة تدرب مئات البريطانيين المقاتلين في سوريا كي يصبحوا جهاديين، وتحثهم على شن هجمات بعد عودتهم إلى بلادهم"، ذلك حسب ما أعلن أحد المنشقين عنها في مقابلة مع صحيفة الدايلي تلجراف نشرت اليوم.

وقال المنشق، الذي عرف عن نفسه باسم مراد وكان ينتمي إلى تنظيم "داعش"، إن مجندين آخرين من أوروبا والولايات المتحدة، تدربوا أيضا على تفخيخ سيارات ثم عادوا إلى بلدانهم، كي يشكلوا خلايا إرهابية، وأضاف مراد أن "الأجانب كانوا فخورين بعملية 11 سبتمبر وباعتداءات لندن"، كما نقل عن أمريكي قوله، إنه "يحلم بتفجير البيت الأبيض".

ووصف مراد التدريبات لدى "داعش"، التابعة للقاعدة في العراق بأنها قاسية جدا، وتقدر أجهزة المخابرات البريطانية عدد المقاتلين البريطانيين في سوريا بحوالي 500.