أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

منشق عن "القاعدة" يكشف تدريب بريطانيا لمقاتلي سوريا

Google+ Print
منشق عن "القاعدة" يكشف تدريب بريطانيا لمقاتلي سوريا منشق عن "القاعدة" يكشف تدريب بريطانيا لمقاتلي سوريا

كتب : أ ف ب منذ 36 دقيقة

أعلن أحد المنشقين عن تنظيم القاعدة أن "القاعدة تدرب مئات البريطانيين المقاتلين في سوريا كي يصبحوا جهاديين، وتحثهم على شن هجمات بعد عودتهم إلى بلادهم"، ذلك حسب ما أعلن أحد المنشقين عنها في مقابلة مع صحيفة الدايلي تلجراف نشرت اليوم.

وقال المنشق، الذي عرف عن نفسه باسم مراد وكان ينتمي إلى تنظيم "داعش"، إن مجندين آخرين من أوروبا والولايات المتحدة، تدربوا أيضا على تفخيخ سيارات ثم عادوا إلى بلدانهم، كي يشكلوا خلايا إرهابية، وأضاف مراد أن "الأجانب كانوا فخورين بعملية 11 سبتمبر وباعتداءات لندن"، كما نقل عن أمريكي قوله، إنه "يحلم بتفجير البيت الأبيض".

ووصف مراد التدريبات لدى "داعش"، التابعة للقاعدة في العراق بأنها قاسية جدا، وتقدر أجهزة المخابرات البريطانية عدد المقاتلين البريطانيين في سوريا بحوالي 500.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط