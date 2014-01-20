الإخوان يشنون حملة "أنا قاطعت" على الـ"فيس بوك"

كتب : شيرين أشرف منذ 34 دقيقة

شنت صفحة حزب الحرية والعدالة على "فيس بوك"، حملة تحت اسم "مليون صورة مساجيني" تضامنًا مع "مرسي"، حينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسميًا إقرار الدستور الجديد بنسبة 98.1%.

وحث أعضاء الصفحة على المشاركة في الحملة، قائلين: "اكتب على إيدك أو اتصور بورقة، أو ضع بلاستر لاصق على فمك واكتب عليه أنا قاطعت، صور.. ارفع.. ابعت ..انشر".

وكتب أحد أعضاء الصفحة المشاركين في الحملة: "احنا فكرنا في الفكرة دي عشان العالم يشوف مين هما الإخوان، قاطعنا عشان دستور مرسي رئيسنا قائم ودستور السيسي باطل".

وتلقى الشاب الإخواني تعليقات ساخرة على صورته التي نشرها على الصفحة، فمن بينها "ده مش لاقي إلا حاطط الحمام يتصور وراها"، فيرد الشاب الإخواني مبررًا موقفه "إحنا نتصور في اي مكان، ملكش دعوة يا انقلابي وابعد بعيد، إحنا نوديكوا ورا الشمس زي ما حصل في المنصورة"!.