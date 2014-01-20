نقيب المحامين: 40 ألف محام سددوا الاشتراكات وفقا للزيادات الجديدة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك إقبالاً من المحامين على سداد الاشتراكات والرسوم، وفقاً للزيادات الجديدة التى أقرتها الجمعية العمومية فى 5 ديسمبر الماضى، موضحاً أن هناك 40 ألف محام حتى الآن هم الذين سددوا الرسوم والاشتراكات، وهى نسبة جيدة فى نصف شهر فقط.

وقال نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، إنه سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل مع مجلس النقابة العامة ونقباء المحامين بالنقابات الفرعية، سيناقش خلاله طلبا تقدم به بعض المحامين ممن لهم أنظمة علاجية خاصة تقدموا به للنقابة لإعفائهم من سداد الـ200 جنيه قيمة الاشتراك فى مشروع العلاج، وذلك لأنهم لا يحتاجون الاشتراك فى العلاج بالنقابة، مضيفاً أن الاجتماع سيبحث الطلب للبت فيه.

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