أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب المحامين: 40 ألف محام سددوا الاشتراكات وفقا للزيادات الجديدة

Google+ Print
نقيب المحامين: 40 ألف محام سددوا الاشتراكات وفقا للزيادات الجديدة نقيب المحامين: 40 ألف محام سددوا الاشتراكات وفقا للزيادات الجديدة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك إقبالاً من المحامين على سداد الاشتراكات والرسوم، وفقاً للزيادات الجديدة التى أقرتها الجمعية العمومية فى 5 ديسمبر الماضى، موضحاً أن هناك 40 ألف محام حتى الآن هم الذين سددوا الرسوم والاشتراكات، وهى نسبة جيدة فى نصف شهر فقط.

وقال نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، إنه سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل مع مجلس النقابة العامة ونقباء المحامين بالنقابات الفرعية، سيناقش خلاله طلبا تقدم به بعض المحامين ممن لهم أنظمة علاجية خاصة تقدموا به للنقابة لإعفائهم من سداد الـ200 جنيه قيمة الاشتراك فى مشروع العلاج، وذلك لأنهم لا يحتاجون الاشتراك فى العلاج بالنقابة، مضيفاً أن الاجتماع سيبحث الطلب للبت فيه.

للمزيد من التقارير..
>مصطفى يونس: دفاع شوبير عن الأهلى مصالح ومواقفه بشأن النادى متناقضة

قيادى بـ"حماس" يدعو مصر لتشكيل لجنة تحقيق بشأن التهم الموجهة للحركة

وزير الدولة لشئون البحث العلمى: سنتأكد من جدوى عقار فيروس سى قبل إنتاجه

التنمية الإدارية: اقتراح بتقديم "الوافدين" طلبا لنقل مقرهم الانتخابى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا