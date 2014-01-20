وزير التموين: جارى الإعداد لتشريعات لضبط منظومة حماية المستهلك

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ الإعداد لتشريعات، لضبط منظومة حماية المستهلك فى ظل وجود منتجات يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هناك بعض المنتجات غير الجيدة، أدت إلى وفاة الكثير من المواطنين بسبب الإعلانات المضللة، وهو ما حدث مع أحد المواطنين عندما تناولوا بعض العقاقير الخاصة بمرض السكر رغم عدم ترخيصه من وزارة الصحة، ومع ذلك تم الإعلان عنه.

وأضاف الوزير خلال انعقاد ورشة عمل جهاز حماية المستهلك لمناقشة كيفية التصدى للإعلانات المضللة بحضور الدكتور درية شرف الدين وزيرة الإعلام واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن عدم وجود آلية تحكم الإعلانات المضللة يؤدى إلى الإضرار بالمستهلك، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة حاليا على الأسواق، للتأكد من جودة السلع وتوافرها للمواطنين مع تحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه أكد اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش انعقاد ورشة العمل، أنه تم إنشاء قسم بالإدارة تحت مسمى الملكية الفكرية والبث الفضائى، لمتابعة ما ينشر من منتجات بوسائل الإعلام المختلفة، وانه تم ضبط الكثير من عبوات المنشطات الجنسية والأدوية غير المصرح بتداولها، حيث يتم متابعة أرقام التليفونات المعلن عنها وضبط المخالفين.

وأضاف الأعصر أنه تم تشكيل مجموعات عمل خلال الأيام الماضية، لمتابعة المنتجات المطروحة فى الأسواق، وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

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