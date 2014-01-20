سفير مصر بالمغرب: زيارة نبيل فهمى سيحدث نقلة نوعية فى التعاون والتشاور

وصف سفير مصر لدى المملكة المغربية الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى للمغرب بالزيارة الناجحة بجميع المقاييس، مؤكدا أن الزيارة وضعت العلاقات على مسار جديد سيحدث نقلة نوعية فى التعاون الثنائى والتشاور السياسى بين البلدين بما يلبى طموحات الشعبين.

وشدد جمال الدين فى تصريح هاتفى من الرباط لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على أن زيارة الوزير فهمى للمغرب عكست إرادة سياسية قوية لدى الجانبين لتعزيز التعاون الثنائى وإقامة مشروعات مشتركة.

وقال السفير إن الوزير فهمى، سلم الملك محمد السادس رسالة ود وتقدير من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور على مواقف جلالته الداعمة لمصر، واستمع العاهل المغربى بكل اهتمام إلى عرض الوزير للأوضاع فى مصر ونجاح الاستفتاء على الدستور، حيث أكد على المحبة المتبادلة بين الشعبين المصرى والمغربى وتمنى لمصر النجاح فى تنفيذ خارطة المستقبل، كما أعرب جلالته عن اهتمامه بضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد السفير أن الاجتماع الثالث لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجى الذى عقد أمس الأحد برئاسة وزيرى خارجية البلدين قد وضع المحاور والأسس التى ستنعقد بموجبها اللجنة العليا المشتركة برئاسة العاهل المغربى والرئيس المصرى، وذلك عندما تتوفر الظروف الملائمة.

وأوضح السفير المصرى أن الوزير فهمى اتفق مع نظيره المغربى صلاح الدين مزوار على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمة السورية، فى إطار مشاركة مصر والمغرب فى مؤتمر جنيف ٢، والوضع فى إفريقيا، وبصفة خاصة الوضع الأمنى فى منطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن هذه المباحثات قد عكست توافق وجهات النظر إزاء تلك القضايا.

وأشار الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة وحدة الصف العربى وإحياء روح التضامن واتباع سياسة حسن الجوار والتواصل بين الدول العربية، وتكريس الحوار السياسى والتفاوضى فى حل النزاعات الوطنية والإقليمية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى الدول العربية وسيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها.

وأكد السفير المصرى أن الوزيرين قد اتفقا أيضا على مراجعة الموقف التنفيذى لاتفاقية أغادير، والتعاون بين وزراء التجارة والصناعة فى البلدين لتفعيل اتفاقية التجارة العربية، فضلا عن العمل على مضاعفة التبادل التجارى وتسمية مجلس الأعمال المصرى المغربى فى أسرع وقت ليقوم باختيار عدد من المشروعات وتنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد، كذلك تشجيع القطاع الخاص فى البلدين وتقديم التسهيلات وإزالة أى معوقات تعترض المضى قدما فى مسيرة التكامل الاقتصادى لتصبح مصر معبرا للمنتجات المغربية إلى دول الكوميسا وتصبح المغرب معبرا للمنتجات المصرية لغرب إفريقيا .

وأضاف: أن وزيرى الخارجية قد اتفقا أيضا على التعاون فى تنفيذ مشروعات فى أفريقيا والعمل على ربط بورصة مصر ببورصة الدار البيضاء وشركة المقاصة المصرية بنظيرتها المغربية، وتشجيع الشراكة بين البنوك المصرية والمغربية .

وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين إلى أنه سيكون هناك تعاون بين المؤسسات الدينية فى البلدين لنشر الإسلام الوسطى ولتنظيم دورات لإعداد الأئمة فى أفريقيا ومكافحة الأفكار المتطرفة والإرهاب.

وفى المجال الثقافى، أوضح السفير أنه سيتم تنظيم أسبوع ثقافى مصرى بالمغرب وأسبوع ثقافى مغربى بمصر، وذلك لتعزيز التبادل والتقارب الثقافى بين الشعيين الشقيقين، مشيرا إلى عشق الشعب المغربى للثقافة والفنون المصرية.

وتابع: أنه قد تم الاتفاق أيضا على عقد لقاءات منتظمة بين سفراء البلدين فى العواصم الكبرى والمندوبين لدى المنظمات الدولية للتشاور وتبادل الرأى بصفة منتظمة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين البلدين فيما يخص التعاون مع القارة الإفريقية والشراكة مع الاتحاد الأوروبى والعمل داخل الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة "دوفيل"، وكذلك تعزيز التعاون بين الجهازين التشريعيين فى البلدين وتنسيق مواقفهما فى المحافل الدولية.

وكان وزير الخارجية نبيل فهمى قد اختتم زيارته للمملكة المغربية أمس الأحد، بعد أن شارك فى الدورة العشرين للجنة القدس وفى الاجتماع الثالث لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجى.

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