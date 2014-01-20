وزير التموين: تشريعات جديدة تنظم شراء المواطنين للمنتجات

أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدستور الجديد لعام 2014 الذى أقره المصريون بنسبة أكثر من 98%، نص على أن حماية المستهلك المصرى حق أصيل. موضحا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع تشريعات خاصة تتضمن عقوبات مغلظة تنظم عمليات الشراء عن بعد فى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بالإضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة ومنها (المحمول-الإنترنت)، بهدف حماية المواطنين المصريين من الإعلانات المضللة.

وأضاف خلال ورشة عمل ميثاق الشرف الإعلانى وحماية المستهلك، بحضور الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام وحازم درع رئيس الجمعية المصرية للإعلان، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن الإعلانات المضللة المنتشرة حاليا فى جميع وسائل الإعلام والتى تخاطب المواطن المصرى، ومنها إعلانات( الأدوية المعالجة لبعض أمراض السكر والكبد)، أدت إلى وفاة بعض المواطنين لاعتمادهم على هذه الإعلانات المضللة، وترك الأدوية الصحيحة التى يصفها الأطباء، لافتا إلى أن السبب يرجع إلى جشع بعض الناس أصحاب الإعلانات المضللة لاستغلال تردى الثقافة وانتشار الفقر والأمراض المزمنة، وبث إعلانات تضر بصحة المواطنين.

وطالب الوزير جميع المواطنين بعدم التعامل بالشراء عن البعد إلا من خلال مصادر موثوقة منها ومن محلات معتمدة، وبفاتورة شراء حتى يمكن الرجوع إليهم فى حالة ظهور أى عيب فى السلعة أو حدوث أى مضاعفات صحية منها.

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