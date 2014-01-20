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بالصور.. محافظ البحيرة: لابد من غلق مراكز الدروس الخصوصية

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أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع"، على ضرورة انتظام الطلبة فى الحضور بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية.

جاء ذلك خلال تفقده سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمدرستى الملك فيصل الإعدادية والتعاون الجديدة الإعدادية بنات بدمنهور، يرافقه الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء فتحى عبد الغنى رئيس مدينة دمنهور، حيث يؤدى الطلبة الامتحانات فى مادة الدراسات الاجتماعية.

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الراحة للتلاميذ والمراقبين، وضرورة مراجعة التلاميذ لإجاباتهم واستثمار كامل الوقت المتاح لهم فى أداء الامتحانات، كما قرر منح الطالب الذى يحرز المركز الأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية مكافأة 5 آلاف جنيه، والثانى 4 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه، والرابع ألفى جنيه والخامس ألف جنيه، وكذا منح مدير المدرسة التى تحرز مدرسته المركز الأول مبلغ 10 آلاف جنيه.

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