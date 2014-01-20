"فابيوس": على إيران أن توافق بـ"تشكيل" حكومة انتقالية في سوريا

كتب : أ.ش.أ الإثنين 20-01-2014 12:02

أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه إذا أرادت إيران أن تأتى إلى سويسرا للمشاركة في محادثات السلام بشأن سوريا "جنيف 2" يجب عليها أن توافق صراحة على تشكيل حكومة انتقالية بسوريا.

وقال فابيوس، فى تصريح صحفى اليوم، تعقيبا على دعوة إيران للمشاركة فى "جنيف 2"، أن خطاب الدعوة الذي وجهه الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة، بان كي مون، للمشاركين فى المؤتمر يؤكد بوضوح أن الهدف من "جنيف 2" هو "إقامة حكومة إنتقالية في سوريا تتمتع بجميع السلطات التنفيذية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن المشاركة في مؤتمر "جنيف 2"، المقرر إنعقاده الأربعاء المقبل بمونترو بسويسرا، يشترط القبول الصريح بهذا الهدف.

وأضاف فابيوس أنه في تلك الظروف ولمصلحة البحث عن السلام، فمن الواضح أن أى دولة لن تتمكن من المشاركة فى المؤتمر الدولى للسلام بشأن سوريا "إذا لم تقبل صراحة" الهدف منه والمتمثل في تشكيل حكومة إنتقالية بجميع السلطات.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسى عقب إعلان الائتلاف الوطنى السورى المعارض تعليق مشاركته في مؤتمر "جنيف 2" بسبب توجيه الدعوة لإيران.

وأعلن المتحدث باسم ائتلاف المعارضة السورية، لؤي الصافي، فى وقت سابق اليوم إنسحاب الائتلاف من المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" في حال لم يسحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة الموجهة إلى إيران.

وكان بان كي مون قد أعلن عن دعوة طهران للمشاركة في المؤتمر بعد تعهدها بالقيام بـ"دور إيجابي وبناء" لإنهاء النزاع المستمر في سوريا.