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ختام الدورة التدريبية الدولية لجراحات مناظير "الكتف" بجامعة أسيوط

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ختام الدورة التدريبية الدولية لجراحات مناظير "الكتف" بجامعة أسيوط ختام الدورة التدريبية الدولية لجراحات مناظير "الكتف" بجامعة أسيوط

اختتمت وحدة مناظير العظام بجامعة أسيوط الدورة التدريبية الدولية فى مجال جراحات مناظير "الكتف"، بمشاركة أكثر من 28 متدرباً من المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والتى بدأت فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى.
> وأشاد الدكتور حاتم جلال زكى، الأستاذ المساعد بقسم العظام ورئيس الدورة، فى تصريح له اليوم الاثنين، بالدورة التدريبية لما تمثله من فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث بين المشاركين من مختلف الجامعات، والذى يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى شتى محافظات الجمهورية.
> يشار إلى أن الدورة تعد الأولى من نوعها فى والشرق الأوسط، حيث تم خلالها وعلى مدار يومين إجراء 14 عملية منظار كتف، وتضمنت عدداً من ورش العمل للتدريب، كما حاضر فيها نخبة من المتخصصين فى هذا المجال.
> وشارك فيها متخصصون من جامعة أسيوط ومختلف الجامعات المصرية والعربية، والتى تتضمن جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، بنها، طنطا، والمنيا، وكذلك من دولتى السودان والأردن الشقيقتين.

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