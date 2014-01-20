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«الأسد»: ليس سهلاً تفسير ما يحدث في سوريا للأطفال

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قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه ليس من السهل تفسير ما يحدث في سوريا للأطفال، مشيرًا إلى أن أولاده تأثروا بالنزاع الذي أصبح حديثًا يوميًّا في العائلة.

وأضاف «الأسد» أن «هناك أشياء لم تتبدل، أنا أذهب إلى العمل كما هي العادة، ونعيش في المنزل كما كنا نعيش سابقًا، والأطفال يذهبون إلى المدرسة، هذه الأشياء لم تتغير».

وتابع: «من جانب آخر، هناك أشياء أصابت كل منزل سوري وأصابتنا نحن أيضًا، وهي الحزن الذي نعيشه بشكل يومي وفي كل ساعة لما نراه ونلمسه من خلال الآلام والضحايا، وتخريب للمنشآت والمصالح والاقتصاد، كل هذه الأشياء أثرت علينا».

وذكر «الأسد» أنه «ليس من السهل أن تفسر للأطفال هذه الأشياء، لكنها تبقى أسئلة يومية وحديثًا يوميًا بين الأهل وأبنائهم، ونحن واحدة من هذه العائلات التي تناقش المواضيع نفسها».

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