إضراب موظفي التَّنظيم والإدارة في البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 52 دقيقة

دخل إضراب موظفي مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر عن العمل، يومه الثاني، وتوقف العمل بجميع الإدارات؛ اعتراضًا منهم على تعيين وكيل للمديرية من خارج المحافظة.

وقال خالد عبدالحليم أحد الموظفين، إن العاملين بمديرية التنظيم والإدارة يرفضون وكيل المديرية الجديد؛ لأن هناك من يستحق هذا المنصب من الموظفين بالمديرية، وتنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في وكيل المديرية.

وقدم الموظفون، مذكرتين إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والثانية لرئيس الجهاز؛ لإعلان رفض وكيل من خارج المحافظة، مؤكدين أنهم سيواصلون إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أنهم من المحتمل أنه يلجأوا للتصعيد بسبب تجاهل مطالبهم.