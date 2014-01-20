الأشعة المقطعية بالصبغة لتحديد نوعية الأورام بالكبد

أحمد حسن يسأل، والدى مريض بالكبد منذ فترة طويلة، ولم نأخذ حقن الإنترفيرون، بسبب نقص كرات الدم، والآن اكتشف الطبيب المعالج وجود بؤرة صغيرة فى الكبد والألفا فيتو 70، والأشعة المقطعية لم تبين نوعية الورم إن كان حميدا أم خبيثا، والطبيب طلب عينة من الكبد، ووالدى خائف من العينة.. هل هناك وسيلة أخرى لتحديد نوعية الورم؟.

يجيب عن التساؤل الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، قائلا، هذا المريض يعانى من تليف كبدى، ويجب على الطبيب المعالج أن يوصى بعمل موجات صوتية على الكبد، مع عمل فحص الألفا فيتو بروتين، لاستبعاد وجود أى أورام قد تظهر فى الكبد المتليف كل 3 أشهر، وقد ظهر بفحص الموجات فوق الصوتية الأخير وجود بؤر تختلف عن أنسجة الكبد، هذه البؤر يجب أن يتم متابعتها جيدا بواسطة الأشعة المقطعية الحلزونية ثلاثية الأبعاد بالصبغة، أو عن طريق الرنين المغناطيسى الديناميكى لمعرفة عما إذا كانت هذه البؤر حميدة أم خبيثة.

وأضاف "الخياط" أنه من المعروف أن البؤر السرطانية يحدث توهج بها أثناء الحقن الشريانى للكبد، وتصبح سوداء مرة أخرى فى المرحلة الوريدية، وذلك أثناء حقن الصبغة فى الأشعة المقطعية.

وأشار "الخياط" إلى أنه إذا كانت الأشعة المقطعية تدل على وجود ورم سرطانى، فإن هذا يلغى تحليل الألفا فيتو بروتين، ومن المعروف أن الجمعية الأمريكية لسرطان الكبد ومركز برشلونة لسرطان الكبد قد أقرا مؤخرا أن الفيصل الأساسى فى تحديد نوع البؤر الكبدية هو الأشعة المقطعية الحلزونية بالصبغة أو الرنين المغناطيسى الديناميكى، واستبعد تماما تحليل الألفا فيتو بروتين الذى لا يزال يستخدم فى مصر كمؤشر ودلالة من دلالات الأورام.

ويقول "الخياط"، إنه من المعروف أن تحليل الألفا فيتو بروتين يعتد به إذا كان المستوى أعلى من 300 وحدة، أو إذا كانت هناك زيادة مضطردة فى مستوى هذا التحليل خلال أشهر معدودة، وننصح هذا المريض بعمل الأشعة المقطعية الحلزونية بالصبغة أو الرنين المغناطيسى الديناميكى، لمعرفة نوعية هذه البؤر حتى يتم علاجها على النحو الأمثل، حيث إن أورام الكبد السرطانية من الممكن استئصالها فى بدايتها أو عمل تردد حرارى أو ميكروويف لقتل الخلايا السرطانية.

فإذا كان الورم أكبر من 6 سم يتم استخدام الحقن الشريانى لغلق الشريان المغذى للورم، كما أن زراعة الكبد تكون الحل النهائى والأمثل لمرضى أورام الكبد، إذا كانت لم تسبب انسدادا فى الوريد ألبابى، كما أن عقار "السورافينيب" يصلح فى مثل هذه الحالات بعد قتل الخلايا السرطانية بالتردد الحرارى أو الميكروويف لمنع ظهور أورام أخرى بالكبد.

كما ننصح هذا المريض بعد عمل الأشعة اللازمة والسابق ذكرها أن يذهب للطبيب المعالج لتحديد نوع العلاج المناسب لحالته.

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