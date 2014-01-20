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«الرباط»: 1.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2.9 مليار جنيه فى 2013

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«الرباط»: 1.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2.9 مليار جنيه فى 2013 «الرباط»: 1.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2.9 مليار جنيه فى 2013
وزيرة الصحة: التجارب المصرية أثبتت فاعلية دواء فيروس «سى» الجديد.. و8 ملايين مصاب بالمرض

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل الإثنين 20-01-2014 09:36

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن المصريين يعانون من عبء مزدوج للأمراض بسبب انتشار الأمراض المعدية والارتفاع المطرد فى معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إجمالى الإنفاق على الصحة بلغ 61 مليار جنيه، حسب أحدث الإحصائيات، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت مليوناً و600 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى، بإجمالى نفقات 2.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه عن عام 2012.

وأضافت «الرباط» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمركز التدريب القومى، أمس، لاستعراض حصاد الوزارة خلال النصف الثانى من العام الماضى وخطتها خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من الدستور الجديد، أن نتائج التجارب التى أجريت فى على دواء فيروس «سى» الجديد أثبتت فاعلية الدواء لعلاج النوع الرابع من الفيروس الموجود فى مصر، مشيرة إلى أن مصر بها 8 ملايين شخص مصاب بالمرض، لافتة إلى إصابة حوالى 150 ألف حالة سنوياً.

وقالت إن الوزارة أجرت حصراً لأعداد المشروعات المتوقفة والمتعثرة، ووضعت خطة عاجلة للانتهاء منها وتشغيلها، حيث تم تشغيل 93 وحدة صحية خلال العام الماضى ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد أو تطوير شامل، لتغطى حوالى 700 ألف مواطن بخدمات الرعاية الصحية الأولية.

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