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السعودية توفر 1.5 مليون وظيفة لمواطنيها فى 30 شهرا

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السعودية توفر 1.5 مليون وظيفة لمواطنيها فى 30 شهرا السعودية توفر 1.5 مليون وظيفة لمواطنيها فى 30 شهرا

قال عادل فقيه وزير العمل السعودى، إن تمكنت من توفير 1.5 مليون فرصة عمل للسعوديين خلال 30 شهرا، وهو أكثر ممن انضموا للعمل على مدار ثلاثين عاما.

وأضاف فقيه، فى تصريحات لمراسل وكالة الأناضول يوم الأحد، على هامش فعاليات منتدى التنافسية الدولى بالرياض، أن الحكومة تسعى عبر برامج التوطين والسعودية، لخفض معدل البطالة عن المعدل المعلن فى نهاية الربع الثالث من العام الماضى 2013، والبالغ نحو 11.7% بين السعوديين.

ولم يحدد الوزير، النسبة المستهدفة بنهاية العام الجارى، لكنه قال: "نأمل أن يكون خفض معدل البطالة كبير، سنركز خلال 2014 على تطوير إمكانيات الباحثين عن العمل".

وبلغ عدد سكان نهاية 2012 نحو 29.2 مليون نسمة، 19.8 مليون منهم سعوديين يمثلون 68%، فيما عدد الأجانب 9.4 مليون نسمة يمثلون 32%.

وكانت نسبة البطالة للسعوديين نهاية 2012، نحو 12.1%.

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