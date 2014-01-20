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محافظ أسوان يُلغى احتفالات العيد القومى للمحافظة بعد حادث إدفو المروع

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محافظ أسوان يُلغى احتفالات العيد القومى للمحافظة بعد حادث إدفو المروع محافظ أسوان يُلغى احتفالات العيد القومى للمحافظة بعد حادث إدفو المروع

قرر محافظ أسوان مصطفى يسرى، إلغاء كافة الاحتفالات الخاصة بعيد أسوان القومى، والذى يواكب ذكرى إنشاء السد العالى، واقتصارها فقط على إيقاد الشعلة وعزف السلام الوطنى أمام رمز الصداقة المصرية الروسية، وذلك حداداً على أرواح المتوفين البالغ عددهم 19 شخصاً فى حادث التصادم المروع، الذى وقع مساء أمس الأحد، بين سيارتين نقل وسيارة ميكروباص أمام منطقة الكرابلة بإدفو بالطريق الصحراوى الغربى.

وتقدم المحافظ بخالص عزائه لأسر المتوفين, داعياً الله عز وجل، أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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