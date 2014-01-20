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مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم من 17 إلى 21 فبراير

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مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم من 17 إلى 21 فبراير مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم من 17 إلى 21 فبراير

يعقد المؤتمر السنوى الـ 36 للجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم، فى الفترة من 17 : 21 فبراير المقبل.

وصرح الدكتور خالد الحديدى، أستاذ الروماتيزم بجامعة القاهرة نائب رئيس الجمعية، أن المؤتمر يشارك فيه حوالى 500 طبيب متخصص من وبعض الدول العربية.

يناقش المؤتمر الجديد فى تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية، وعلى رأسها مرض الروماتويد المفصلى والزئبة الحمراء ومرض الروماتيزم التيبسى بالعمود الفقرى والتهاب الأوعية الدموية المناعى وهشاشة العظام.

جدير بالذكر أن الأطباء الشبان يقومون باستعراض بعض الحالات الصعبة، ويتم مناقشتها فى المؤتمر، ويتم تقييم الطبيب وفقا لطريقة تقديمه للحالة المرضية، ويتم تخصيص جائزتين لأفضل طبيبين من الأطباء الشبان، والجائزة تتمثل فى حضور مؤتمر دولى للجمعية الأوروبية لأمراض الروماتيزم.

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مصر 365

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