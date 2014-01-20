غدا.. احتفال أشمون بالمركز الأول فى الاستفتاء على الدستور

أكد اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى، غدا الثلاثاء، لحصول المحافظة على المركز الأول فى التصويت والتحضير فى الاستفتاء على الدستور المصرى على مستوى محافظات الجمهورية، يحضر الاحتفال لفيف من المسئولين بالمحافظة على رأسهم الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، واللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدت المحلية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، واللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون، والعميد بليغ إدريس مأمور مركز أشمون.

من جانبة أكد اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون، أن الوصول إلى هذا الرقم جاء بعد تعب وعناء كبير من خلال التحضير والتوعية ونشر أهمية التصويت على الدستور بمشاركة العشرات من أبناء المركز المخلصين، الذين تطوعوا بالعمل من أجل الوصول إلى أفضل نسبة للتصويت.

جدير بالذكر أن مركز أشمون وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى 232248 ناخبا، بنسبة وصلت إلى 54.5% من إجمالى عدد الناخبين، ووصول نسبة الموافقة إلى 226298 صوتا بنعم فى مقابل 3068 صوتوا بلا، بينما وصلت عدد الأصوت الباطلة إلى 2882 صوتا، واحتلت مدينة أشمون المركز الأول فى المحافظة فى التحضير والتصويت على الدستور.

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